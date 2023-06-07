Aydın'da Kaçak Eşya Operasyonu: 650 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 650 bin TL olan kaçak eşya ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 650 bin TL olan kaçak eşya ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde elektronik sigara ve gümrük kaçağı ürünleri satan 5 şüpheli şahsa ait 5 ev 1 işyerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 210 adet elektronik sigara, bin 100 adet likit, 840 adet yedek aksam, 138 adet akıllı saat, 57 adet replika, 9 adet faturasız cep telefonu olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 650 bin TL'lik kaçak eşya ele geçirildi. 5 şüpheli de jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN