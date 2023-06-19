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Aydın'da Kaçak Avlanan Kişiye İdari Para Cezası

Aydın'da Kaçak Avlanan Kişiye İdari Para Cezası

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde barajda kaçak olarak avlanan 1 kişi yakalanırken, şahsa 5 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde barajda kaçak olarak avlanan 1 kişi yakalanırken, şahsa 5 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Karacasu ilçesi Dandalaz Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, 1 kişinin bindiği bot ile baraj içerisinde avlandığını tespit etti. Baraja gelen ekipler, şüpheli şahsı av malzemeleri ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet konusunda tutanak tutuldu. Ele geçirilen av malzemeleri ise Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Konu ile ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandığı tespit edilen şahsa 5 bin 600 TL idari para cezası uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Karacasu Aydın Güncel Haberler

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