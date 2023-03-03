Aydın'da kablo hırsızlığı yapan kişi tutuklandı Güncel Haberler Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı. Germencik ilçesine bağlı Dağkaraağaç Mahallesi'nde telefon ve internet bağlantılarının kesik olması üzerine tamir ekipleri yaptıkları incelemede mahalleye giden iletişim kablosunun kesilerek çalındığını tespit etti. İhbar üzerine inceleme başlatan jandarma ekipler, kabloyu N.B'nin (29) çaldığını belirledi. Ekiplerin gözaltına aldığı N.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Türk Telekom Germencik Aydın Güncel Haberler

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