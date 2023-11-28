Aydın'da Kablo Fabrikasında İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Aydın'ın Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kablo fabrikasında çalışan bir işçi, vücudu halat sarma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu fabrikada daha önce de benzer bir kaza yaşanmıştı.
Aydın'ın Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kablo fabrikasında vücudu halat sarma makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi.
Olay, Buharkent Organize Bölgesi'nde bulunan Seval Kablo fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalıştığı sırada Gürhan Efe (26) çelik halat sarma makinesine bedenini kaptırdı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Efe'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapması beklenirken, acı haberi alan Efe'nin yakınları fabrikaya koştu. Daha önce de aynı fabrikada forklift altında kalan bir işçinin kolunun koptuğu öğrenildi. - AYDIN