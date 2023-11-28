Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da Kablo Fabrikasında İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Aydın'da Kablo Fabrikasında İşçi Feci Şekilde Can Verdi

28 Kasım 2023 16:10 Son Güncelleme: 16:12 Abone Ol

Aydın'ın Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kablo fabrikasında çalışan bir işçi, vücudu halat sarma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu fabrikada daha önce de benzer bir kaza yaşanmıştı.