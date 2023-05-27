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Aydın'da Jandarmanın Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadelesi Devam Ediyor

Aydın'da Jandarmanın Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadelesi Devam Ediyor

Güncel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda 6 şüpheli yakalandı ve ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri yasa dışı kenevir ekimi ile mücadelesinde 6 şüpheliyi yakalarken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yasa dışı kenevir ekimine yönelik il genelinde belirlenen planlı hedeflere yönelik faaliyetler devam ediyor. Yapılan faaliyetler esnasında Germencik'te 3, Efeler'de 1, Kuşadası'nda 1, Söke'de 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Faaliyetler esnasında bulunan kenevirler imha edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Aydın Güncel Haberler

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