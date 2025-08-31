Aydın'da Jandarmadan Sentetik Hap Operasyonu

Aydın'da Jandarmadan Sentetik Hap Operasyonu
Germencik ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 1383 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 1383 sentetik hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde yapılan sabit yol kontrolü sırasında D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada toplam 1383 sentetik hap ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

