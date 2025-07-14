Aydın'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 626 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma, bir evde düzenlediği operasyonda 626 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz dolu makaron, 517 kilogram kıyılmış tütün ve sigara imalatında kullanılan malzemeleri ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda 626 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz dolu makaron, toplam 517 kilogram kıyılmış tütün ve sigar imalatında kullanılan malzemelerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.Ç.'nin kırsal Ovaköy Mahallesi'ndeki evinde kaçak sigara ve tütün mamulleri imalatı yaptığını belirledi. E.Ç.'nin evine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 626 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz dolu makaron, 420 kilogram kıyılmış açık tütün, 97 kilogram nargile tütünü, 4 bin 800 adet kesilmiş bandrol, 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 adet sigara sarımında kullanılan helezon, 1 adet hava kompresörü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2.7 milyon lira olduğu bildirildi. E.Ç., gözaltına alındındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber : Bahattin ALBAYRAK / KÖŞK (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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