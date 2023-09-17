Aydın'da Jandarma Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 12 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde A.S. isimli şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada 12 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheli A.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN