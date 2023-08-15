Aydın'da jandarma, şehit annesi için kan bağışında bulundu

Aydın'da jandarma ekipleri, şehit Ahmet Çiyancı'nın tedavi gören annesi için kan bağışı yaptı.

Aydın'da jandarma ekipleri, şehit Ahmet Çiyancı'nın tedavi gören annesi için kan bağışı yaptı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1991 yılında şehit olan Ahmet Çiyancı'nın şehadet oluşunun yıl dönümünde aileyi ziyaret etti.

Şehit Çiyancı'nın annesi Ümmü Çiyancı'nın yakın zamanda ameliyat olacağını öğrenen ekipler, bu süreçte kan ihtiyacının karşılanması için hastaneye giderek kan bağışında bulundu.