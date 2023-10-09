Aydın'da Jandarma, Şahıslar ve Dilencilere Yönelik Operasyon Gerçekleştirdi

Aydın il Jandarma Komutanlığı tarafından mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 bin 707 şahıs sorgulandı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve birçok araç trafikten men edildi.

Aydın il Jandarma Komutanlığı tarafından mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 bin 707 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik 89 ekip ve 253 personel ile faaliyet icra edildi. Gerçekleştirilen faaliyette; 5 bin 707 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Bin 788 araç veya sürücünün de kontrol edildiği faaliyette 53 araç veya sürücüye idari yaptırım uygulanarak 13 araç trafikte men edildi. Öte yandan 217 işyerinin kontrol edildiği faaliyet çerçevesinde 1 şahsa 677 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN