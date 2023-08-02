Aydın'da Jandarma Operasyonunda 37 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Köşk ilçesinde Ö.K, İ.T isimli iki şüpheli şahısın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ortalama bir metre uzunluğunda 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN