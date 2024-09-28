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Aydın'da Jandarma Operasyonu: El Bombası ve F Serisi Dolar Ele Geçirildi

Aydın'da Jandarma Operasyonu: El Bombası ve F Serisi Dolar Ele Geçirildi
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Nazilli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan N.N. gözaltına alındı. FETÖ/PDY üyeliği, tefecilik ve silah kanunu ihlalleri nedeniyle tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilinde el bombası ile F serisi 1 dolar bulunan N.N. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, FETÖ/PDY üyeliği, tefecilik ve 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçuyla mücadele kapsamında dün sabah saatlerinde bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli N.N.'ye ait evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, otomobilinde ise vites kutusunun altına saklanmış patlamamış bir el bombası ve F serisi 1 dolar ele geçirildi. N.N. ile evde bulanan R.K. ve R.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.N. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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