Aydın'da Jandarma Operasyonu: 17 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs ile 7258 sayılı kanuna muhalefet çerçevesinde de 2 şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 4 bin 787 şahıs sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs ile 7258 sayılı kanuna muhalefet çerçevesinde de 2 şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde genel asayişe ve düzeninin sağlanması ve özellikle yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla 86 unsur ve 227 personelin katılımıyla faaliyet icra edildi. İcra edilen faaliyette 4 bin 787 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs ile, 7258 Sayılı Kanuna muhalefet çerçevesinde 2 şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN