Aydın'da Jandarma Noktasında Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma yol kontrol noktasında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve araç sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma yol kontrol noktasında sürücüsünün durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesindeki jandarma yol kontrol noktasında ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 126 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü U.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN