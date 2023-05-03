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Aydın'da jandarma ekiplerinden şehit ailesine ziyaret

Aydın'da jandarma ekiplerinden şehit ailesine ziyaret

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Aydın'da jandarma ekipleri, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Nisan 1991'de şehit düşen Jandarma Er Özel Meşegül'ün ailesini ziyaret etti.

Aydın'da jandarma ekipleri, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Nisan 1991'de şehit düşen Jandarma Er Özel Meşegül'ün ailesini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan aileye, Meşegül'ün şahadet yıl dönümde başsağlığı dileklerini yineledi.

Jandarma, her zaman şehit ailesinin yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma Şırnak Aydın Güncel Haberler

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