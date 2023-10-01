Aydın'da Jandarma Ekipleri Yol Kontrolünde 421 Şahıs ve 289 Araç Sorguladı

Aydın'da jandarma ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'nde suç önleme ve aranan şahıs ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Toplamda 421 şahıs ve 289 araç sorgulandı, 10 araç/sürücüye ceza işlemi uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri yol kontrol faaliyetlerinde 421 şahıs ve 289 aracı sorguladı.

Ekipler, Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana gelebilecek suçların önlenmesi ve aranan şahıs ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla bir Asayiş Timi, bir motosikletli asayiş timi ve bir trafik timi ile " Şok yol kontrol faaliyeti icra edildi. İcra edilen faaliyette, 421 şahıs sorgusu, 289 araç sorgusu yapıldı. 10 araç/sürücüsü hakkında ceza işlem yapılarak, 3 araç trafikten men edildi. - AYDIN