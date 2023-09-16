Aydın'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Aydın'da Jandarma ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi yaparak kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.
Aydın'da jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çine- Karpuzlu kara yolundaki uygulama noktasında araçları kontrol etti.
Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi.
Denetimlerde 97 araç kontrol edilirken kural ihlali yapan 2 sürücüye bin 387 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Güncel