Aydın'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Aydın'da Jandarma ekipleri, Efeler, Çine ve Kuşadası ilçelerinde araçları kontrol etmek için havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 182 araç kontrol edildi, 13 sürücüye ceza kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.