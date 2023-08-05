Aydın'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
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Aydın'da Jandarma ekipleri, Efeler, Çine ve Kuşadası ilçelerinde araçları kontrol etmek için havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 182 araç kontrol edildi, 13 sürücüye ceza kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.
Aydın'da jandarma ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler, Çine ve Kuşadası ilçelerindeki uygulama noktalarında araçları kontrol etti.
Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi.
Denetimlerde 182 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 13 sürücüye ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel