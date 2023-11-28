Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kent genelinde aranan 15 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında 2 bin 903 kişi sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesine 15 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde geçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında olarak 77 ekip, 213 personel ile denetim gerçekleştirildi. 2 bin 903 şahsın sorgulandığı uygulamada, nitelikli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs ile 6 yoklama kaçağı veya bakaya olmak üzere 15 şahıs yakalandı. - AYDIN