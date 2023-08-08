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Aydın'da Jandarma Ekipleri Sahte ve Kaçak İçki Operasyonunda 898 İşyerini Denetledi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sahte ve kaçak içki operasyonunda 898 işyeri denetlendi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarlarda kaçak/sahte alkol, sahte bandrol ve kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları sahte ve kaçak içki uygulamalarında 898 işyerini denetlerken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il merkezi ve ilçelerde kaçak ve sahte alkollü içki uygulaması çerçevesinde 85 ekip, 241 personel ile yapılan uygulamada, 898 İşyeri kontrol edildi. 3 bin 264 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, bunlardan biri tutuklandı. Uygulama esnasından çeşitli miktarlarda kaçak/sahte alkol, sahte bandrol ve kaçak tütün ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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