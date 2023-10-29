Aydın'da Jandarma Ekipleri Otobüs Yolcularına KADES Uygulamasını Tanıttı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke'de seyahat eden otobüs yolcularına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Kadın vatandaşlara KADES uygulaması indirilerek broşür dağıtıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Söke'de seyahat eden otobüs yolcularına KADES uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince Söke ilçesi girişinde bulunan Asri Mezarlık yol kontrol noktasında geçen otobüslerde seyahat eden vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ve KADES uygulaması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek broşür dağıtıldı. - AYDIN