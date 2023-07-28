Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek için çalışıyor

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Koçarlı ilçesinde bulunan Çallı, Esentepe, Çeşme Mahallesi'nde orman yangınlarının önlenmesi ve su toplama çukurları ile göletlerin kontrol edilmesine yönelik keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN