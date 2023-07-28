Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek için çalışıyor
Güncel Haberler
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı ilçesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Koçarlı ilçesinde bulunan Çallı, Esentepe, Çeşme Mahallesi'nde orman yangınlarının önlenmesi ve su toplama çukurları ile göletlerin kontrol edilmesine yönelik keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel