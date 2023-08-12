Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi için keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında, orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ile anız yangınlarının zararları korusunda vatandaşlar bilgilendirildi. - AYDIN