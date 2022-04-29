Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı

AYDIN (AA) - Aydın'da, jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (Kades) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Buharkent ve Kuyucak ilçelerindeki mahallelerde ev ev gezerek KADES uygulamasını tanıttı.

Nazilli ilçesindeki bir incir fabrikasını da ziyaret eden kadın astsubaylar, KADES uygulamasının, cep telefonlarına indirilmesini sağladı.

Etkinlikte kadınlara, acil durumlarda cihazın nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak anlatıldı.