Aydın'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 3 bin 428 kişi sorgulandı ve 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri 245 personelle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Huzur ve Güven Uygulaması ( Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik) 85 ekip ve 245 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette, 89'u yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 428 şahıs sorgulandı. 253 metruk bina ve 70 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamada 25 düzensiz göçmen yakalandı. - AYDIN