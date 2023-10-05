Aydın'da Jandarma Ekipleri Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 621 şahıs sorgulandı ve 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, 1594 araç kontrol edildi ve 27 araç/sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri huzur ve güven uygulamasında 4 bin 621 şahıs sorgulanırken, 3 şahıs ise yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla 72 unsur ve 272 personelin katılımı ile Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması (Umuma Açık Yerlerin Kontrolü) icra edildi. Gerçekleştirilen faaliyette, 4 bin 621 şahıs sorgulanırken, 3 şahıs yakalandı. 1594 araç kontrol edilirken, 27 araç/sürücüsüne cezai işlem yapılarak 8 araç trafikten men edildi. 343 umuma açık yer, 86 park-bahçe, 83 metruk bina kontrol edildi. - AYDIN