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Aydın'da Jandarma Ekipleri Çalıntı Araç Tespit Etti

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Aydın'ın köşk ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında durdurdukları aracın çalıntı olduğunu tespit ederek sahibine teslim etti.

Aydın'ın köşk ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında durdurdukları aracın çalıntı olduğunu tespit ederek sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında durdurulan bir aracın yapılan sorgusunda çalıntı kaydı ile arandığı tespit edilerek M.B. isimli araç sürücüsü yakalandı.

Araç ruhsat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tragger Aydın Güncel Haberler

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