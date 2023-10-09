Aydın'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı
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Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 5 bin 707 kişi sorgulandı, 217 iş yeri denetlendi ve 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca bin 788 araç kontrol edildi ve 53 sürücüye idari yaptırım uygulandı. Kardeşköy Mahallesinde dilencilik yapan bir kişiye de 677 lira idari para cezası kesildi.
Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada 5 bin 707 kişi sorgulandı, 217 iş yeri denetlendi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Ayrıca bin 788 aracı kontrol eden ekipler 53 sürücüye idari yaptırım uyguladı, 13 aracı trafikten men etti.
Kardeşköy Mahallesinde dilencilik yaptığı belirlenen 1 kişiye de 677 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel