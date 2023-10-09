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Aydın'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 5 bin 707 kişi sorgulandı, 217 iş yeri denetlendi ve 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca bin 788 araç kontrol edildi ve 53 sürücüye idari yaptırım uygulandı. Kardeşköy Mahallesinde dilencilik yapan bir kişiye de 677 lira idari para cezası kesildi.