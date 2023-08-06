Aydın'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Gerçekleştirdi

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "asayiş" uygulamasında 17 şüpheli şahıs yakalanırken, trafik kurallarına uymayan 59 sürücüyü de idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, güvenlik güçlerinin her zaman her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi hedefiyle, il genelinde 89 ekip, 255 personel ile uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 78 metruk bina, 443 umuma açık yer kontrolü, 85 park bahçe, 85 okul çevresi kontrol edildi. Ayrıca kontrollerde 5 bin 774 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli şahıs yakalandı. Bin 283 araç kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise kurallara uymadığı tespit edilen 59 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi. - AYDIN