Aydın'da Jandarma Ekipleri 57 Bin 76 Araç Kontrol Etti

Aydın'da jandarma ekipleri Ağustos ayı içerisinde 57 bin 76 aracı kontrol ederken 353'ü trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il genelinde trafik faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 71 kaza meydana geldi ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da jandarma ekipleri Ağustos ayı içerisinde 57 bin 76 aracı kontrol ederken 353'ü trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il genelinde trafik faaliyetlerine yönelik 01-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında, 3 ölümlü, 61 yaralamalı ve 7 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 71 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 3 kişi vefat ederken, 89 kişi ise yaralandı. 57 bin 076 araç kontrol edilirken, 41 bin 402 araç sorgulandı, 10 araç yakalandı, 353 araç trafikten men edildi. 2 bin 092 sürücüye/araca cezai işlem uygulandı. 56 sürücü belgesi geri alınırken, 203 sürücü trafikten men edildi. 29 bin 083 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs ise yakalandı.

123 seminerde 4 bin 040 sürücüye ve 907 öğrenciye eğitim verildi. - AYDIN