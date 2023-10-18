Aydın'da Jandarma Ekipleri 2 Bin 266 Siteyi Erişime Engelledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda 2 bin 266 site erişime engellendi. Engellenen siteler arasında yasa dışı bahis, fuhuş, terör propagandası ve kimlik hırsızlığı içerikli siteler bulunuyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve terör örgütü propagandası yapan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince son dönemde gerçekleştirilen sanal devriyede 2 bin 266 site erişime engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül-17 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde; 913 adet yasa dışı bahis içerikli site, 657 adet fuhuş ve müstehcenlik içerikli site, 33 adet terör propagandası ve dezenformasyon içerikli site, 663 adet de kimlik hırsızlığı içerikli site olmak üzere toplam 2 bin 266 site engellendi. Aydınlatılan 12 olayda 31 şüpheli tespit edilerek adli soruşturma başlatıldı.

Ayrıca 19 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden dezenformasyon, müstehcenlik ve terör örgütü propagandası suçu içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN