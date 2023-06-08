Aydın'da jandarma 5 ayda, aranan 253 kişiyi yakaladı
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Aydın'da, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 253 kişi yakalandı.
Aydın'da, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 253 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 253 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel