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Aydın'da jandarma 5 ayda, aranan 253 kişiyi yakaladı

Aydın'da jandarma 5 ayda, aranan 253 kişiyi yakaladı

Güncel Haberler

Aydın'da, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 253 kişi yakalandı.

Aydın'da, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 253 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 253 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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