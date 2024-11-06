Aydın'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaparak tarihi eser arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Olay sırasında ele geçirilen kazı malzemelerine el konuldu.
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, izinsiz kazı yapıp, tarihi eser arayan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hafsa Hatun Türbesi'nin yer aldığı Hisar mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan A.G., N.A., M.A., S.L. ve M.A.A.'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.