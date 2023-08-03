Aydın'da İzinsiz Çam Ağacı Kesimi Yapan Kişi Yakalandı
Güncel Haberler
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda izinsiz şekilde çam ağaçlarını kesen kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemeye yönelik devriye sırasında Yamalak Mahallesi Acıdere mevkisinde, S.K'nin ormandan çam ağacı kestiğini tespit etti. Kamu kurum ve kuruluşlarından izinsiz almadan 11 çam ağacı kestiği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda izinsiz şekilde çam ağaçlarını kesen kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemeye yönelik devriye sırasında Yamalak Mahallesi Acıdere mevkisinde, S.K'nin ormandan çam ağacı kestiğini tespit etti.
Kamu kurum ve kuruluşlarından izinsiz almadan 11 çam ağacı kestiği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.