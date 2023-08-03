Aydın'da İzinsiz Çam Ağacı Kesimi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman arazisi içinden izinsiz 11 adet çam ağacı kesen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman arazisi içinden izinsiz 11 adet çam ağacı kesen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından Yamalak Mahallesi Acıdere mevkiinde icra edilen devriye esnasında S.K. isimli şüpheli şahsın devlet ormanı arazisinden kurum ve kuruluşlardan izin almadan 11 adet çam ağacı kestiği tespit edildi. İzinsiz kesilen orman envali Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine işlem yapılması amacıyla teslim edildi. - AYDIN