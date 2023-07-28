Üye Girişi
Haberler

Aydın'da İtfaiye Ekipleri Tarım Arazisi Yangınını Kontrol Altına Aldı

Güncel Haberler

Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne bağlı Karabağ Mahallesi yakınlarında çıkan tarım arazisi yangını, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra başka bir yangına müdahale etmek üzere Germencik'e sevk edildi. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne bağlı kırsal Karabağ Mahallesi yakınlarında çıkan tarım arazisi yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Saniyelerle yarışan itfaiye ekipleri adeta faciayı önlerken, İncirliova'daki yangındaki vazifesini tamamlayan ekipler Germencik'te başlayan başka bir yangına sevk edildi.

Bugün öğle saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hızlı bir şekilde yangın bölgesine intikal etti. Yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, çevre sakinleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekiplere teşekkür etti.

Çerçioğlu, duyarlılık çağrısı yaptı

Son günlerde çıkan arazi yangını sayısında belirgin bir yükseliş olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title