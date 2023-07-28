Aydın'da İtfaiye Ekipleri Tarım Arazisi Yangınını Kontrol Altına Aldı

Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne bağlı Karabağ Mahallesi yakınlarında çıkan tarım arazisi yangını, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra başka bir yangına müdahale etmek üzere Germencik'e sevk edildi. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.