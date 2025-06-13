Aydın'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto Eylemi

Aydın'ın Efeler ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" ve "Free Palestine" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar, bir süre "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de katıldı.