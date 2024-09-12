Aydın'da işçi servisi tıra çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde işçi servisinin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.K. idaresindeki ve inşaat işçilerinin bulunduğu 48 J 0049 plakalı minibüs, Atça Mahallesi'ndeki trafik ışığında bekleyen Y.K'nin kullandığı 48 PF 347 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazada tır ve refüj arasında sıkışan minibüsteki sürücü ile inşaat işçisi R.Y. ve H.I. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 3 yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.