Aydın'da İş Makinesinden Akaryakıt Çalan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir firmaya ait iş makinesinden iki farklı tarihte toplamda 300 litre akaryakıt çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir firmaya ait iş makinesinden iki farklı tarihte toplamda 300 litre akaryakıt çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı Boğaziçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait iş makinesinden iki farklı tarihte toplamda 300 litre akaryakıtın kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 16 suç kaydından A.T. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN