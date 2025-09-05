Haberler

Aydın'da İş Makinası Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu, İki Yaralı

Aydın-Denizli otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası yüklü kamyon şarampole uçtu. Sürücü ve yolcu yaralandı, sağlık durumu iyi.

AYDIN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası yüklü kamyon, şarampole uçtu. Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Aydın- Denizli otoyolu havalimanı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, A.D.(42) idaresindeki iş makinası yüklü 20 AIR 498 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü A.D.,ve yolcu B.G.(19), yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili incelme başlattı.

