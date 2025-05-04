Aydın'da İntihar Girişimi: Nişanlısı Yaralandı

AYDIN'da, iddiaya göre, intihar girişiminde bulunmak isteyen nişanlısı Adem S.'ye (44) engel olmak isteyen Bahar Y. (36) tabancanın ateş alması sonucu kolundan yaralandı. Bahar Y., hastaneye kaldırılırken, nişanlısı gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Orta Mahalle 213'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem S. ile nişanlısı Bahar Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem S. evdeki tabancasını alıp, intihar girişiminde bulundu. Bahar Y., nişanlısına engel olmak için, elindeki tabancayı almak istedi. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Bahar Y., koluna isabet eden mermiyle yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahar Y. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Adem S.'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.