Aydın'da İnşaattan Demir Çalan 2 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi'nde devriye esnasında bir inşaattan demir çalındığını fark etti. Yakalanan 2 şüpheli, 9 bin 577 lira idari para cezası uygulandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.