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Aydın'da İnşaattan Demir Çalan 2 Kişi Yakalandı

Aydın'da İnşaattan Demir Çalan 2 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi'nde devriye esnasında bir inşaattan demir çalındığını fark etti. Yakalanan 2 şüpheli, 9 bin 577 lira idari para cezası uygulandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi'nde devriye esnasında bir inşaattan demir çalındığını fark etti.

Civarda inceleme yapan ekipler şüphelileri, çaldıkları demirleri motosiklet römorkuna koydukları sırada suçüstü yakaladı.

Yakalanan 2 şüpheli, 9 bin 577 lira idari para cezası uygulandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tescilsiz motosiklet yediemin otoparkına, çalınan malzemeler de inşaat firmasına teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Kuyucak Aydın Güncel Haberler

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