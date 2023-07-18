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Aydın'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde ev inşaatında çalışan bir işçi, alüminyum PVC doğrama malzemesi takarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde ev inşaatında alüminyum PVC doğrama malzemeyi taktığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki Ufuk Kasar, inşaatta PVC doğramanın montajını yapıyordu. Elektrik direğine temas eden malzemeden geçen enerji akımına kapılan Ufuk Kasar olay yerinde hayatını kaybetti. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken, genç ustanın ölümü üzüntü oluşturdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Güncel Haberler

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