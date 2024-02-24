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Aydın'da İnşaat İşçisi Beton Blok Altında Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üzerine düşen beton blok sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçakonak Mahallesindeki bir inşaatta çalışan M.N.G'nin (50) üzerine beton blok düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.N.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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