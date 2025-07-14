Aydın'da İnşaat İşçisi 8. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Işıklı Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 44 yaşındaki Necdet Yıldız, 8. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin, koruma filesine takıldıktan sonra düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan Necdet Yıldız (44) dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Yıldız'ın 4. katta bulunan koruma filesine takıldıktan sonra aşağı düştüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel