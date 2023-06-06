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Aydın'da İnşaat Demiri Çalmaya Çalışan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'da İnşaat Demiri Çalmaya Çalışan Şüpheliler Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir firmaya ait inşaat demirlerini çalmaya çalışan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, çalınan malzemeler firma sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir firmaya ait inşaat demirlerini çalmaya çalışan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç ve suçların önlenmesi ve suçlu ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat demirlerini çalmaya çalışan iki şüpheli çalmaya çalıştıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslara kabahatler Kanunu'ndan toplam 1234 TL, Trafik Kanunu'ndan 8 bin 636 TL olmak üzere toplam 9 bin 577 TL idari para cezası uygulandı. Tescilsiz motosiklet yediemin otoparkına, çalınan malzemeler ise firmaya teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kuyucak Aydın Güncel Haberler

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