Aydın'da incir hırsızlığına suçüstü

Aydın'ın Germencik ilçesinde sazlık bölgeye sakladıkları motosikletin ardından kurutulmaya bırakılan incirleri çalmak isteyen iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriye faaliyetleri devam ediyor. Erbeyli Mahallesi kanalaltı mevkiinde plakasız bir motosikletin sazlık alan içerisinde gizlenmiş bir şekilde bırakıldığının tespit edilmesi üzerine bölgede yaya olarak yapılan araştırmada bir şahsa ait seranın içerisinde kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 225 kilogram inciri H.Ö. ve B.Ö. isimli şüpheli şahıslar hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. İncirler bahçe sahibine, plakasız motosiklet ise yediemine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN