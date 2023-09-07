Aydın'da İncir Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 ayrı bahçeden incir hırsızlığı yapan 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde bir şahsa ait incir bahçesinde R.T. ve Ü.D. isimli 2 şüpheliyi, yaklaşık 40 kilogram incir ile Hıdırbeyli Mahallesi'nde ise O.B. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli 45 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Çalınan incirler, bahçe sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN