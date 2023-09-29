Aydın'da İncir Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda incir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Germencik'te tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriye faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler Karaağaç Mahallesi'nde bir şahsa ait incir bahçesinde S.T. isimli şüpheli şahsı yaklaşık 50 kilogram kuru incir ile birlikte suçüstü yakaladı. Ömerbeyli Mahallesi'nde ise bir şahsa ait incir bahçesinde U.G, O.Ö isimli şüpheli şahıslar yaklaşık 18 kilogram kuru incir, yine Ömerbeyli Mahallesi Izgar mevkiinde bir şahsa ait incir bahçesinde E.K, F.K. isimli şüpheli şahıslar ise yaklaşık 25 kilogram kuru incir ile birlikte suçüstü yakalandı. İncirler bahçe sahibine teslim edilirken şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN