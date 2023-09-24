Aydın'da İncir Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çalışmalarında hız kesmeyen jandarma ekipleri, iki ayrı bahçede meydana gelen incir hırsızlığı şüphelilerini suçüstü yakaladı.

Olay, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirdiği devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde Ü.D. isimli şüpheli şahsı, yaklaşık 18 kilogram kuru incir ile birlikte suçüstü yakaladı. Aynı zamanda başka bir şahsa ait olan incir bahçesinde de M.B. ve C.C. isimli şüpheli şahıslar yaklaşık 50 kilogram kuru incir ile birlikte suçüstü yakalandı. İncir hırsızlarına göz açtırmayan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen incirler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN